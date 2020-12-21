لم أتوقع رحيله بتلك الطريقة.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا بشأن الزمالك

علق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على رحيل كهربا لاعب الفريق السابق لصفوف النادي الأهلي. وقال إسماعيل يوسف خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، :" لم أتوقع رحيل كهربا عن الزمالك بتلك الطريقة ". وتابع:" عقد كهربا مع الزمالك سليم 100% "، وحديث كهربا عن وجود تهاون في لائحة الزمالك غير صحيح ويتم تطبيق اللائحة على كافة اللاعبين". واوصل:" شيكابالا لم يتأخر دقيقة واحدة على مدار ثلاث سنوات داخل نادي الزمالك". وأتم :" وجود شيكابالا وطارق حامد وجنش ساعد اللاعبين كثيرا داخل الزمالك". وأكد إسماعيل يوسف أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور كان يكن كل التقدير لمحمود كهربا.

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