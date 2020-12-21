حقيقة عرض الصفاقسي التونسي لضم نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بالأهلي حقيقة عرض الصفاقسي التونسي لضم لاعب الفريق الأنجولي جيرالدو.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة ماتردد حول وجود عرض تونسي لضم جيرالدو في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضح خلال تصريحاته، أن اللاعب لديه عرضين من الصيف الماضي من البرازيل وفريقه السابق اول أغسطس ويسعى الأهلي لإقناعه بأحد العروض، لكي يتمكن من قيد الصفقة الهجومية المنتظر حسمها خلال ساعات.

وتابع، أن الأهلي استقر نهائيا على رحيل اللاعب ورفع اسمه من القائمة بناء على طلب الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.

ووصلت بعثة الأهلي أمس الأحد إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.