نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي امام وست هام بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كتب: علي ماهر حلمي

يلتقي اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: تشيلويل، زوما، تياجو سيلفا، ازبيكوتا.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.