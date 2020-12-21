الرياضة

تشكيل تشيلسي الرسمي امام وست هام بالبريميرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي امام وست هام بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كتب: علي ماهر حلمي 

يلتقي اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: تشيلويل، زوما، تياجو سيلفا، ازبيكوتا.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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