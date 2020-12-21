نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي امام وست هام بالبريميرليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كتب: علي ماهر حلمي
يلتقي اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: تشيلويل، زوما، تياجو سيلفا، ازبيكوتا.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.
خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.