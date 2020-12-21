قال سالم محمد، وكيل اللاعبين، إن فريق غزالة التشادي، سيخوض مباراتي الزمالك، في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف سالم محمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، على قناة « دوت الخليج»، إنه صاحب حقوق بث مباراة الذهاب بين الزمالك وغزالة التشادي، في بطولة الأعرق بالقارة السمراء.
وتابع :" بعثة نادي غزالة، فشلت في مغادرة الأراضي التشادية؛ بسبب عدم الحصول على تصريح السفر من جانب وزير الرياضة التشادي، ولهذا قامت إدارة النادي بتصعيد الأزمة وتحرير، محضرا لدى الشرطة التشادية في وزير الرياضة".
وأتم :" إدارة نادي غزالة التشادي، أكدت وصول الفريق إلى القاهرة غدًا، من أجل خوض اللقاء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. وصول بعثة غزالة التشادي للقاهرة لمواجهة الزمالك.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.