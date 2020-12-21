ريال مدريد يتصدر تويتر بعد الفوز فريق إيبار بثلاثية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الريال بعد الفوز على فريق إيبار بثلاثية في اطار مواجهات بطولة الدوري الاسباني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎‎الف مبروك فوز الريال مباراة قويه" و "‏كمية سعادة عندما يفوز الريال بالغش للاستمتاع بالبكاء الكتالوني سعادة سعادة سعادة".

وقال أخرون "‏لابد ان نتحدث عن بنزيما مرة اخري.. بهدفه اليوم وال ٢ اسيست.. يعني انه شارك في ١٦ هدف من ١٦ مبارة لعبها مع الريال.. وفي هذه ال ١٦ مبارة الريال سجل ٣٦ هدف.. يعني مسؤول عن ما يقارب ال ٥٠٪ من اهداف مدريد.. شي كبير يا عمري بس للأسف الكثير من مشجعي مدريد يقللون منه".

فاز ريال مدريد على نظيره إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح كريم بنزيما التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة السادسة بعدما تلقى تمريرة رائعة من رودريجو، قبل أن يضاعف الكرواتي لوكا مودريتش من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وقلص إيبار الفارق في الدقيقة 28 عن طريق كيكي بتسديدة رائعة من منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس بلانكوس بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ريال مدريد زيادة الفارق، واستطاعوا تسجيل الهدف الثالث عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 29 في المركز الثاني، وتوقف رصيد إيبار عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيبار، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني.