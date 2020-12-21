الرياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام بالبريميرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويحتل نادي تشيلسي المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يتواجد نادى وست هام فى المركز الثاني عشر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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