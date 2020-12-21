نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل نادي تشيلسي المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يتواجد نادى وست هام فى المركز الثاني عشر.