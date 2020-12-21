الشامي: انتخابات اتحاد الكرة الشهر المقبل قانوني وفقا للائحة

قال محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، انه يجب توجيه الدعوة قبل قيام انتخابات اتحاد الكرة.

وأضاف محمود الشامي في تصريحات هاتفية لفضائية "اون تايم سبورتس".، ان الائحة المتواجدة حاليا مؤقته خلال الفترة الحاليه ولايجوز الطعن علي قيام انتخابات اتحاد الكرة خلتل الفترة المقبلة. وتابع: سأترشح علي مقعد النائب في انتخابات الجبلاية القادمة. واوصل: اللائحة المتواجدة تنص على قيام انتخابات اتحاد الكرة في الشهر المقبل.

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