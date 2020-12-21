نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مهددة بالتأجيل.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وأكد أبو الدهب أن مباراة الأهلي والزمالك، سيتم تأجيلها ولن تقام في الموعد المحدد لها.

وأشار ابو الدهب في تصريحات خاصة لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة Ten، إلى أن المباراة سيتم تأجيلها أياً كانت الأسباب سواء زيادة أعداد مصابي كورونا في كلا الفريقين أو أي سبب آخر.