أبوالدهب: أتوقع تحميل ربيع ياسين مسؤولية ما حدث في تونس

أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق أن ما حدث لمنتخب الشباب فى تونس كارثة بكل المقاييس من جميع النواحي.

وقال أبو الدهب فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أتوقع تحميل ربيع ياسين مسؤولية ما حدث فى تونس ويجب محاسبة كل مسؤول عن ما حدث وكان يجب تقدم اتحاد الكرة استقاتهم بعد هذه الأزمة". وأضاف: "ربيع ياسين مدير فني محترم ولديه خبرات كبيرة واجتهد فى إعداد هذا المنتخب على مدار العامين السابقين".

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