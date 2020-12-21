بعد كفاح 10 سنوات.. بيج رامي يتحدث عن إنجاز مستر أولمبيا

توّج البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال بيج رامي في تصريحات صحفية أجنبية بعد الفوز باللقب: "أشكر الله على تحقيق ذلك الإنجاز الكبير الذي لطالما انتظره طويلا، فأريد أن أوجه الشكر للجماهير وعائلتي وأصدقائي وفريق العمل الخاص بي ومدرب وكل من دعمني".

وأضاف: "شعوري بعد تحقيق لقب مستر أولمبيا لا يمكن وصفه فأنا سعيد للغاية وأشعر أنني ولدت في هذه اللحظة من جديد فلقد كانت هناك لحظات صعبة طوال 10 سنوات من الانتظار والمثابرة والاجتهاد في هذا المسرح، فيمكن القول أنني ما زالت أحلم أنني حققت حلمي وأصبحت البطل فأنا سعيد للغاية".