أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه لايوجد من يستطيع أن يعطل القانون المصري أو يلغه. وأضاف هشام حطب في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس :"أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري جاءت في وقت استثنائي. وتابع:" الفيفا لا تستطيع أن تعطل القانون المصري". وواصل: "لا يجوز إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال الشهر المقبل وفقا للقانون المصري". وتابع: "فات موعد الدعوة لانتخابات اتحاد الكرة وبالتالي لا يمكن أن تجري بعد شهر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة الأولمبية: لا يجوز إقامة انتخابات اتحاد الكرة وفقا للقانون المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.