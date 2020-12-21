تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه ليل بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب بيار موروا، في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وعزز التعادل صدارة ليل برصيد 33 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن أولمبيك ليون، وخلفهما باريس برصيد 32 نقطة في المركز الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليل يعزز صدارته للدوري الفرنسي بتعادله مع باريس سان جيرمان بدون أهداف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.