ليل يعزز صدارته للدوري الفرنسي بتعادله مع باريس سان جيرمان بدون أهداف

تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه ليل بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب بيار موروا، في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعزز التعادل صدارة ليل برصيد 33 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن أولمبيك ليون، وخلفهما باريس برصيد 32 نقطة في المركز الثالث.