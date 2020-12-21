أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن الفريق يقدر إيهاب جلال ويعتبره عاد لبيته من جديد. وقال بكري خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "نقدر إيهاب جلال ونعتبره عاد إلى بيته من جديد بقيادة مصر المقاصة هذا الموسم". وأكمل: "إيهاب جلال من أفضل المدربين الذين قادوا المقاصة". وأتم: "المقاصة اضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لحل أزمته المالية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكري سليم: الأزمة المالية جعلتنا نضطر لبيع عدد من لاعبي المقاصة.. وإيهاب جلال عاد لبيته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.