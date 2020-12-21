محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مروان محسن مهاجم فريق الأهلي طلب من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، عدم الدفع به فى المباريات الاخيرة للفريق الأحمر.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مروان محسن عليه ضغط كبير خلال الفترة الأخيرة ويشعر بأنه غير قادر على اللعب لذلك طلب من الجهاز الفني عدم المشاركة مع القلعة الحمراء".

وأضاف: "يجب على مسؤولي الأهلي عقد جلسة مع اللاعب من أجل رفع الضغط عليه بسبب الانتقادات التى يتعرض لها مروان بسبب هبوط مستواه مؤخرا".