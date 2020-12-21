تعرف على حكام مباريات اليوم من الدوري المصري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، عن حكام مباريات اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاءت خارطة المباريات كالاتي: المباراة الأولى تجمع فريقي البنك الاهلي والإنتاج الحربي، وتقام في الثانية والنصف ظهرا على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية وهو ملعب فريق البنك الأهلي، ويديرها طاقم تحكيم بقيادة أحمد العدوي. المباراة الثانية تجمع فريقي الجونة والإسماعيلي فى الخامسة مساء، وتقام على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة بالبحر الأحمر، ويديرها طاقم تحكيم بقيادة محمد يوسف. المباراة الثالثة فتجمع فريقي المصري وأسوان، وتقام في السابعة والنصف مساء على استاد الجيش ببرج العرب، ويديرها طاقم تحكيم بقيادة محمد الصباحي.

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