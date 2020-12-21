لاتسيو يفوز على نابولي بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي

حقق لاتسيو انتصارا ثمينا علي ضيفه نابولي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، بملعب الاوليمبيكو في إطار الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.
سجل ثنائية لاتسيو كل من شيرو ايموبيلي في الدقيقة التاسعة ولويس البيرتو في الدقيقة 56.
الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 21 نقطة في المركز الثامن وبفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز السابع، فيما تجمد رصيد نابولي عند 23 نقطة في المركز السادس.
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