مازن مرزوق: فضلت الرحيل عن منصبي بعد تولي أحمد مجاهد مسؤولية الإدارة

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، أنه فضل الرحيل عن منصبه بعد تولي أحمد مجاهد مسؤولية الإدارة خلفًا لعمرو الجنايني، نظرًا لصعوبة العمل في وجود الأخير.

وقال مرزوق في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إلى أن أسلوب إدارته لا يتوافق مع مجاهد، وهو ما دفعه لـ"رفع الحرج" حسبما وصف.

وقال مرزوق: "لا استطيع التعامل مع أحمد مجاهد، لذلك أردت رفع الحرج عنه وتقدمت باستقالتي، لدي أسلوب إدارة محددة أتولى المسؤولية وفقًا له".