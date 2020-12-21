نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكري سليم: مصر المقاصة سعى للعودة لإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة على رغبة الفريق الفيومي في العودة مرة اخرى للمشاركات الافريقية.

وقال سليم خلال حواره ببرنامج الماتش: المقاصة استحق ركلة جزاء أمام الأهلي، الأحمر سجل هدفا أمامنا مشكوك في صحته لوجود تسلل .

وأكد: حسين الشحات عنده امكانيات اكبر من ذلك، كنت اراه محمد بركات الصغير لكن هذه مشكلة النجوم لو يضع في تفكيره انه نمبر وان سيكون أفضل.

وأتم بكري سليم حديثه قائلا: المقاصة لديه الطموح لدخول المربع الذهبي في الدوري والعودة للمشاركة في بطولات إفريقيا.