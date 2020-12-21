مازن مرزوق:الأهلي لم يرفض مواجهة الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية

كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري حقيقة رفض الأهلي خوض مبارياته على استاد الإسماعيلية.

وقال مازن مرزوق في تصريحات تلفزيونية لـ"أون تايم سبورتس" : "الأهلي كان حاضرًا في اجتماع الأندية ومندوبًا عنه سيد عبد الحفيظ، ووافق على استمرار الدوري خلال دورة الألعاب الأولمبية، رغم وجود 5 أو 6 لاعبين في المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "الأهلي لم يرفض مواجهة الاسماعيلي على استاد الإسماعيلية، هذا قرار الأمن وليس قراره، واتحاد الكرة ليس له علاقة بهذا الأمر".