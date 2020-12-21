بعثة الاتحاد الليبي تصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز

وصلت بعثة فريق نادي الاتحاد الليبي إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. واختار الاتحاد الليبي ملعب استاد الإسكندرية لاستضافة مباراته أمام بيراميدز في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الظروف الحالية في ليبيا، على أن تقام مباراة الإياب أخد يومي ٥ أو ٦ يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي. وتأهل الفريق الليبي لمواجهة بيراميدز بعدما أقصى هورسيد الصومالي بالفوز عليه ذهابا وإيابا بالقاهرة.

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