الزمالك يعرض على الجونة فتحي والسعيد للتعاقد مع بواليا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولو الزمالك قرروا الدخول فى مفاوضات مع نادي الجونة من أجل التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك سيعرض خدمات مصطفي فتحي او عمى السعيد إضافة إلى مقابل مادي من أجل خطف اللاعب من أنياب الأهلي".
وفي سياقا آخر، قال قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، تغيب عن المران الجماعي لفريقه، أمس الأحد، اعتراضا على رفض احترافه.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن مصطفى محمد كان يرغب في الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما حصل على إدارة الزمالك السابقة بوعد بالسماح له بالرحيل عقب انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح هاني حتحوت، إن إدارة الزمالك الحالية تتمسك باستمرار مصطفى محمد حتى أولمبياد طوكيو، لتسويقه بشكل أفضل، ولهذا رفضت العرض الفرنسي الذي تلقته مؤخرا، إلا أن اللاعب يرفض ذلك ويرغب في الرحيل بشهر فبراير المقبل وهو ماجعله يعبر عن غضبه بالغياب عن مران اليوم، اعتراضا على قرار الإدارة برفض العرض الفرنسي.
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