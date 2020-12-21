هل اقترب سيرينو من الانضمام للأهلي؟

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادى الأهلى اقترب من الحصول علي خدمات الاورجوياني جاستون سيرنو جناح صن داونز بطل جنوب إفريقيا، لدعم صفوف الفريق فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسئولي الأهلي جددوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في جنوب إفريقيا وذلك بعد غياب اللاعب عن قائمة فريقه فى مباراة جوانينج جالكسى البتسوانى.

وقال: "الأهلي يسعي للتعاقد مع اللاعب قبل أن يشارك مع فريقه فى النسخة الجديدة من دورى الأبطال لأن لوائح الكاف ستمنع مشاركته مع الأهلى حال الانضمام إليه اذا ما شارك فى أى مباراة مع فريقه فى النسخة الحالية".

وكشف يوجيش سينجا، نائب رئيس صن داونز الجنوب إفريقي، أن سبب عدم إتمام صفقة انتقال لاعبهم الأوروجواياني جاستن سيرينو لصفوف النادي الأهلي، هو المقابل المادي. وقال سينجا في تصريحات لصحيفة " تايمز لايف" الجنوب إفريقية:" سيرينو لاعبًا لصن داونز، الصفقة لم يتم حسمها في صفقة الانتقالات المنقضية." وأضاف سينجا:" الأهلي لم يلبي مطالبنا المالية بخصوص سيرينو وهو شيء طبيعي في اللعبة، إذا كان عليهم التفاوض من أجله وتلبية مطالبنا مثلهم مثل أي نادي آخر فعليهم اتخاذ المسار الصحيح والقدوم لنا من أجله." وقدم النادي الأهلي عرضًا يقدر بـ 2.5 مليون دولار لضم سيرينو، لكن إدارة صن داونز تمسكت برفض بيعه بأقل من 3 مليون دولار.