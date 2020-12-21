حمدي فتحي يدعم أفشة بعد إصابته بكورونا

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.
وغادرت بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب بعد غد والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.
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