الرياضة

حمدي فتحي يدعم أفشة بعد إصابته بكورونا

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وجه حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي الدعم لصديقه بالفريق محمد مجدي أفشة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 
ونشر حمدي فتحي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة ل أفشة وعلق عليها قائلا: "الف سلامة عليك يا حبيبي إن شاء الله تخف وترجع بسرعة". 

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق  إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

وغادرت بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب بعد غد والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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