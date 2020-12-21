ليفربول في الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد

انتهت معظم مباريات الجولة الـ 14 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي مبارتين تقامان مساء اليوم الإثنين بين بيرنلي وولفرهامبتون ومباراة تشيلسي مع ويست هام يونايتد.

حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ب31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يملك 27 نقطة، وحل مانشستر يونايتد ثالثا برصيد 26 نقطة.

وجاء جدول ترتيب مبارايات الدوري الإنجليزي بعد نهاية مبارايات الأحد كالاتي:

1- ليفربول 31 نقطة 2- ليستر سيتي 27 نقطة 3- مانشستر يونايتد 26 نقطة 4- ايفرتون 26 نقطة 5- توتنهام 25 نقطة 6- ساوثهامبتون 24 نقطة 7- مانشستر سيتي 23 نقطة 8- تشيلسي 22 نقطة 9- أستون فيلا 22 نقطة 10- وست هام يونايتد 21 نقطة 11- ولفرهامبتون 20 نقطة 12- نيوكاسل 18 نقطة 13- كريستال بالاس 18 نقطة 14- ليدز يونايتد 17 نقطة 15- أرسنال 14 نقطة 16- برايتون 12 نقاط 17- فولهام 10 نقاط 18- بيرنلي 10 نقاط 19- وست برومتش ألبيون 7 نقاط 20- شيفيلد يونايتد 2 نقطة

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