أخبار الرياضة.. بشرى لجماهير الأهلي عن مباراة سونديب.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا

كشف قيس عاشور، المتحدث الرسمي بنادي النجم الساحلي، عن أخر مستجدات مفاوضات النادي التونسي مع عصام الحضري، لتولي منصب مدرب حراس الفريق.

حصلت شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي على حق بث مباراة فريق الأهلي ضد سونديب بطل النيجر في اللقاء المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. كشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات ملف بديل خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. - علق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على رحيل كهربا لاعب الفريق السابق لصفوف النادي الأهلي.

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