نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز عن سلبية مسحة جميع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني قبل مواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا في الخامسة من مساء الثلاثاء مع نظيره الاتحاد الليبي بملعب استاد الإسكندرية الرياضي في بداية مشوار الفريق بالبطولة التي حل النادي وصيفا بنسختها السابقة.

أوضح سعيد أن جميع أفراد الفريق خضعوا لمسحة فيروس كورونا باستثناء محمد حمدي وظهرت سلبية لجميع اللاعبين وبالتالي جاهزية جميع العناصر للمباراة الهامة.