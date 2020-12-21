نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف قاسم يعلق على احتمالية رحيل مصطفى محمد عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمسك أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، بوجود مصطفى محمد مع الفريق الابيض خلال تلك الفترة.

وقال قاسم عبر برنامج الماتش: "مصطفى محمد يملك طموح كبير ويرى دائما محمد صلاح امام عينيه.

وأردف: ولكن الزمالك لابد ان نوفر بديلا اولا قبل الاستغناء عنه لعدم الوقوع في ازمة بالمنطقة الهجومية، قرار رحيل مصطفى صعب، فهو من افضل المهاجمين في مصر ، فلابد ان يكون القرار هاديء ومدروس.

وكشف: "مش حابب" مصطفى محمد يرحل هذا الموسم، ما زال امامه اولمبياد وفرصة كبيرة له ان يراه العالم اجمع.

وأتم قاسم تصريحاته قائلا: سنجلس مع مصطفى اليومين المقبلين وسوف نصل معه لحل يرضي جميع الأطراف.