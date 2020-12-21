اليوم .. تشيلسي يواجه وست هام بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريق تشيلسي نظيره نادي وست هام في المباراة التي سوف تجمعهما مساء اليوم الإثنين ، على ملعب " ستامفرود بريدج ،في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق تشيلسي في مباراة اليوم، إلى كسر سلسلة نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي، حيث خسر آخر جولتين أمام إيفرتون بهدف دون مقابل، وعلى يد ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، وهو ما تسبب في ابتعاده عن مركز الصدارة بفارق 9 نقاط.

على الجانب الآخر، يسعى ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام، إلى مواصلة النتائج الجيدة، خاصة أن الفريق جمع 4 نقاط في أخر جولتين، بالفوز على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق.

ويحتل تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني للفريق، المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام المركز العاشر برصيد 21 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي