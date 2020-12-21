بيريز يحسم مصير بقاء زيدان مع ريال مدريد: رمز للنادي لاعبًا ومدربًا

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبل مدرب فريقه زين الدين زيدان، فيما يتعلق بالاستمرار في قيادة الفريق الملكي، خلال الفترة المقبلة.

ودارت بعض الشكوك حول إمكانية رحيل زيدان عن ريال مدريد، وتحديدا حال فشل الفريق في بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أو تعديل الأوضاع في الدوري الإسباني.

وقال بيريز خلال مؤتمر صحفي : "نقدم ميزانية قدرها 617 مليون يورو، مع توقع خسائر بقيمة 69 مليون يورو، سنواصل العمل لتقليل هذه الخسائر".

وتابع: "جميع أندية كرة القدم الكبيرة تعاني، حيث أن صافي إيرادات النادي 533 مليون يورو، ولكن الأموال كافية للوفاء بالتزامات الدفع".

وأضاف "سيكون ملعب البرنابيو الجديد أفضل ملعب في القرن الحادي والعشرين".

وأكمل: "نواصل الوثوق بهذا الفريق، مع لاعبين مهمين مثل القائد راموس".

واختتم فلورنتينو بيريز حديثه حول مستقبل زيدان،قائلا: "زيدان هو رمز لريال مدريد، لاعب ومدرب".