وكيل جيرالدو: اللاعب تلقى عرضا برازيليا والأهلي لا يرغب في استمراره بالفريق

وقال هشام بن صالح في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورت : " جيرالدو كان لديه عرض رسمي من نادي في الدوري البرازيلي لكن فترة القيد كانت تنتهي هنالك يوم 17 أكتوبر مما أدى إلى تجميد المفاوضات ".
وأضاف: "جيرالدو لن يعود إلى ناديه السابق أول أغسطس السابق مجددًا ، اللاعب مرتاح بشكل كبير جدًا داخل صفوف القلعة الحمراء ولا يريد الرحيل ".
واختتم : "جيرالدو لم يشارك بشكل أساسي بصفة دورية ، لم يحصل على فرصته الكاملة مع النادي الأهلي حتى الآن ، لكن نحترم رؤى الأجهزة الفنية للفريق ".
ويلاقي النادي الأهلي يوم 23 من الشهر الجاري نظيره ساونديب بطل النيجر ، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.
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