نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعه يكشف كواليس مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف صالح جمعة نجم الأهلي السابق وسيراميكا الحالي تفاصيل وكواليس مفاوضات الزمالك معه في الفترة الماضية وأوضح أن رحيل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق حال دون إتمام المفاوضات وانضمامه إلى الفارس الأبيض.

وقال صالح جمعة في تصريحات لوسائل الإعلام:"شقيقي عبد الله جمعن تحدث معي للإنضمام إلى الزمالك، عبد الله جمعه تحدث مع طارق حامد وشيكابالا ولكن المشاكل وعدم الاستقرار ورحيل المجلس السابق أثر على المفاوضات بخلاف أنني قضيت 6 سنوات في الأهلي ورأيت دعم كبير وفضلت عدم الدخول في مشاكل مع الجماهير والإدارة ورفضت الخطوة أيضا حتى لا يغضب أصدقائي مني".

وأضاف:"رحيلي عن الأهلي كان بشكل محترم ولائق وسيد عبد الحفيظ قال لي أنا بحبك وأنت تعلم هذا لكن مشاركتك ستكون صعبة وهذا ما تعودت عليه من الأهلي ولم اتخذ خطوة الانتقال إلى الزمالك تقديرا لدعم جماهير الأهلي 6 سنوات والزمالك لا يقل عن الأهلي وعندهم فريق كبير وتربطني علاقة صداقة كبيرة مع أمير مرتضى وتحدثت معه في تجديد عقد عبد الله جمعة".

وعن حقيقة سفره إلى لبنان، اختتم صالح جمعه تصريحاته قائلا ً:"إصابتي بفيروس كورونا من لبنان، أنا لم أسافر أصلا وجواز سفري كان في النادي، سيد عبد الحفيظ عرض إعارتي لأحد الأندية ولكني طلبت الرحيل نهائيًا وعلاقتي كانت طيبة مع موسيماني".