حضر الافتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والاعلاميين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات الحدودية المشاركة.
تضمن حفل الافتتاح تقديم عروض رياضيه من كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان وطلائع، وشباب من وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فى الاولمبياد محافظات" أسوان، الوادى الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر ، مرسى مطروح" وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.
تقام الاولمبياد بمشاركة عدد من الألعاب هي " خماسي قدم، كرة طائرة، كره طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة كاراتيه، شطرنج، العاب قوى، سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، بالاضافة الي كرة الطائرة جلوس لذوي القدرات والهمم وقد تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه فى يوم ٩ نوفمبر الماضي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يشهد الافتتاح الرسمي لأولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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