ويحل النصر الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 4 نقاط، ضيفا على نظيره الباطن في تمام الثانية مساءً، على ملعب نادي الباطن، وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1.
كما سيكون الهلال متصدرا المسابقة في ضيافة القادسية في تمام الرابعة والنصف مساءً، باستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، وتنقل المباراة عبر الرياضية السعودية 3.
ويستضيف التعاون نظيره الشباب في تمام الخامسة مساءً، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتنقل المباراة عبر الرياضية السعودية 4.
ويخوض المدافع المصري أحمد حجازي مواجهة مهمة مع فريقه اتحاد جدة، عندما يستضيف الرائد في ختام اليوم الأول من الأسبوع التاسع، الساعة السابعة مساءً، باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وستذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجازي في مهمة جديدة مع الاتحاد.. مباريات الأسبوع التاسع بـ الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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