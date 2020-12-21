حجازي في مهمة جديدة مع الاتحاد.. مباريات الأسبوع التاسع بـ الدوري السعودي

ينطلق اليوم، الإثنين، الأسبوع التاسع من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

ويحل النصر الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 4 نقاط، ضيفا على نظيره الباطن في تمام الثانية مساءً، على ملعب نادي الباطن، وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1.

كما سيكون الهلال متصدرا المسابقة في ضيافة القادسية في تمام الرابعة والنصف مساءً، باستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، وتنقل المباراة عبر الرياضية السعودية 3.

ويستضيف التعاون نظيره الشباب في تمام الخامسة مساءً، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتنقل المباراة عبر الرياضية السعودية 4.

ويخوض المدافع المصري أحمد حجازي مواجهة مهمة مع فريقه اتحاد جدة، عندما يستضيف الرائد في ختام اليوم الأول من الأسبوع التاسع، الساعة السابعة مساءً، باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وستذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1.