بعد إصابتهم بفيروس كورونا.. الخطيب يطمئن على موسيماني وأسرته

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للاطمئنان على صحته.

وحسب مصادر خاصة، فإن هذا الاتصال لم يكن الأول لأن الخطيب على تواصل دائم مع موسيماني منذ علمه بإصابة زوجته قبل أن يصاب المدرب ذاته بفيروس كورونا.

ويقوم الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية للأهلي، بدور كبير في هذا الاتجاه، حيث يتابع الحالة الصحية بشكل دقيق لموسيماني وأسرته.

وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، أصبح بصحة أفضل وخضع لمسحة وينتظر نتيجتها صباح اليوم الإثنين.

وقال محمد شوقي: "زوجة موسيماني وابنته تعافيا من فيروس كورونا وغادرا المستشفى".

وكان موسمياني قد تخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.