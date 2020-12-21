من مفاوضات القطبين لـ الدكة.. رعب الحرمان من الاولمبياد يطارد أسامة جلال فى إنبي

وشهدت الجولات الماضية من الدورى الممتاز اعتماد حلمى طولان المدير الفنى لإنبي على الناشئ هشام عادل بجانب رامي صبري فى قلب الدفاع واستبعاد أسامة جلال من التشكيل الأساسي .
واشترط شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي مشاركة أى لاعب مع فريقه بشكل أساسى لحجز مكان فى تشكيل الفراعنة خلال دورى الألعاب الأولمبية المقبلة .
وعلى الجانب الآخر ، حذر حلمى طولان المدير الفنى لإنبي من مواجهة الفريق أمام غزل المحلة والمقرر إقامتها غدا " الثلاثاء " بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز .
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