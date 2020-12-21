خاص| كواليس تمرد سيرينو على صن داونز بسبب الأهلي

كشف مصدر مسؤول في نادي صن داونز الجنوب إفريقي عن كواليس تمرد البرازيلي جاستين سيرينو على الفريق بسبب رغبته في الإنتقال إلى النادي الأهلي في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد : " سيرينو رفض الإنضمام إلى قائمة الفريق التي ستواجه جوانينج جالكسي البتسواني في دوري أبطال إفريقيا ".

وتابع المصدر : " رغبة الإنضمام للنادي الأهلي تلوح في أفق سيرينو منذ بداية المفاوضات معه خلال الفترة الماضية ورغبته الشديدة في التدريب تحت قيادة موسيماني مجددًا، مضيفا أن اللاعب لم يشارك في التدريبات لمدة 4 أيام الفترة الماضية بسبب رفض الإدارة رحيله إلى النادي الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وأكمل المصدر : " اللاعب يظن أن هناك تعنتا ضده من جانب الإدارة إلا أن السبب الوحيد في عدم بيعه العرض المالي القليل من جانب الفريق الأحمر".

واختتم المصدر : " اللاعب يريد بشكل قوي المشاركة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بجانب مشاركته الإفريقية مع الفريق الأحمر في الموسم الحالي ".

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا عن شرط الفريق الأحمر لضم سيرينو في فترة الإنتقالات الشتوية وهي عدم مشاركته في دوري ابطال إفريقيا مع فريق صن داونز .

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره ساونديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وحقق النادي الأهلي مؤخرًا بطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعدما فاز على نادي الزمالك بنتيجة 2/1 بهدف أفشة في الدقائق الأخيرة من المباراة ، وتوج باللقب التاسع في تاريخه .