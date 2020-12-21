نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة نجم برشلونة إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة، إلى تدريبات الفريق، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكان ديمبلي قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة في الفخذ الأيمن خلال مواجهة قادش في الليجا يوم 5 من شهر ديسمبر الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي تدريب بشكل طبيعي مع المجموعة، إستعدادًا لمواجهة بلد الوليد يوم الثلاثاء.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سيخوض جلسة تدريبية أخرى يوم الاثنين، ثم سيقرر المدرب رونالد كومان ما إذا كان سوف يستدعي ديمبيلي لمواجهة بلد الوليد أم لا.

ويلتقي برشلونة يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.