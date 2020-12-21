نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مواجهات قوية في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مواجهات الأسبوع الرابع لدوري القسم الثاني (مجموعة الصعيد) في الثانية والنصف من عصر غداً الثلاثاء .

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المرتقبة :

1- المنيا مع الفيوم

على ملعب المنيا الجديد

يستضيف فريق المنيا بقيادة شديد قناوي فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى

يدخل فريق المنيا اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط بعد فوزه على فريق بنى سويف بهدفين نظيفين، بينما فريق الفيوم في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف.

2- الألومنيوم مع بترول أسيوط

يلتقي فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف مع فريق بترول اسيوط بقيادة كرم جابر

يدخل فريق الألومنيوم اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق كيما اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما الفريق البترولى وصيف المجموعة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فريق تليفونات بني سويف بهدف دون رد.

3- الشرقية للدخان مع كيما أسوان

على ملعب الدخان

يلتقي فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم مع فريق كيما اسوان بقيادة عادل لحمه

يدخل فريق الدخان وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد هزيمته من

ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فريق كيما متذيل المجموعة برصيد نقطة بعد هزيمته من فريق

الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

4- شبان قنا مع الإعلاميين

على ملعب شبان قنا

ومواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق شبان قنا مع فريق الإعلاميين

يدخل الفريقين اللقاء برصيد 7 نقاط

شبان قنا في المركز الخامس بعد هزيمته من فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف، بينما فريق الإعلاميين في المركز السابع بعد فوزه على فريق شباب سمسطا بهدف دون رد.

5-شباب سمسطا مع ديروط

على ملعب سمسطا

ولقاء متكافئة بين فريق شباب سمسطا بقيادة على حسن رمضان مع فريق ديروط بقيادة محمد صديق

يدخل الفريقين اللقاء برصيد 6 نقاط

سمسطا في المركز الثامن بعد هزيمته من فريق الإعلاميين بهدف، وديروط في المركز التاسع بعد فوزه على فريق

الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

6- طهطا مع قنا

على ملعب نادي طهطا

يلعب فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم مع فريق قنا بقيادة محمود إبراهيم

يدخل فريق طهطا اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق أسمنت أسيوط بهدفين لكلا منهم، بينما فريق قنا في المركز السادس برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق سوهاج بهدف لمثله.

7- تليفونات بني سويف مع سوهاج

على ملعب الاسيوطي

يلتقي فريق تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال مع فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف

يدخل فريق التليفونات اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من فريق بترول اسيوط بهدف نظيف، بينما فريق

سوهاج في المركز التاسع برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق قنا بهدف لمثله.

8- أسمنت أسيوط مع بنى سويف

على ملعب أسمنت أسيوط

يلعب فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيسم صالح مع فريق بنى سويف

بقيادة أيمن المزين

يدخل فريق الأسمنت اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق طهطا بهدفين لكلا منهم، بينما فريق بنى سويف في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من فريق المنيا بهدفين دون رد.

ترتيب المجموعة

1- المنيا 10 نقاط

2- البترول 9 نقاط

3- الشرقية للدخان 9 نقاط

4- الألومنيوم 7 نقاط

5- شبان قنا 7 نقاط

6- قنا 7 نقاط

7- الإعلاميين 7 نقاط

8- شباب سمسطا 6 نقاط

9-ديروط6 نقاط

10- سوهاج 5 نقاط

11- تليفونات بني سويف 4 نقاط

12- الفيوم 4 نقاط

13- بنى سويف 3 نقاط

14- أسمنت أسيوط نقطتين

15-طهطا نقطتين

16- كيما أسوان نقطة

