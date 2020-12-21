وقال أن الفريق يواجه أزمة فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة التشادي بشأن السفر، ورفع الفريق التشادى دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك وحل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض، وهو ما لم يستطع المسئولين فى تشاد فى حله.
وتنص لائحة الاتحاد الإفريقي ان الفريق المنسحب يعتبر خاسرا فى المباراة ويتأهل الفريق المنافس مباشرة إلى الدور المقبل من المسابقة الإفريقية الأكبر داخل القارة السمراء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حال انسحاب بطل تشاد.. الزمالك أول المتأهلين لـ مجموعات دوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.