ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

استقر مسئولو قناة نادي الزمالك على إجراء مجموعة موسعة من التغييرات سواء على البرامج أو المذيعين خلال الفترة المقبلة فى ظل الرغبة فى إعادة هيكلة القناة بشكل كامل.

واستقر مسئولو قناة الزمالك على تقديم أحمد عفيفي لبرنامج جديد عبر الشاشة البيضاء خلال الفترة المقبلة ، بعنوان "فن وهندسة " .

ولم يقتصر الأمر على تواجد أحمد عفيفي فقط ، بل هناك مفاوضات مكثفة فى الوقت الحالى مع كريم حسن شحاتة لعودته من جديد لقناة الزمالك بعدما كان رحل عنها عقب خلافه مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق .

واقترب أيضا المذيع إبراهيم عبدالجواد من الظهور على قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة .

وأصبحت فرص خالد الغندور فى البقاء ضئيلة بسبب عدم وجود رغبة فى تجديد تعاقده مع القناة من قبل المسئولين ، ومن المقرر أن ينتهى عقد الغندور مع قناة الزمالك بنهاية شهر ديسمبر الجارى ، وأيضا اقترب الإعلامى أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوى من الرحيل .

أما بخصوص الإعلامى طارق يحيى فهناك حالة من الاختلاف على بقاءه وإن كانت فرص رحيله هى الأكثر حتى الآن وعودته مرة أخرى إلى " التحليل الفنى " وليس مذيعا كما هو الحال الآن .

وكانت وزارة الرياضة أعلنت تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور لحين التحقيق فى المخالفات.

وجاء قرار وزارة الرياضة كالآتى: في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر:

• إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.