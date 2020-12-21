استون فيلا ومشوار البريميرليج.. فوز عريض وصدمة بسبب مدة غياب تريزيجيه

يسير نادي أستون فيلا، في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بخطى ثابتة، فاختتم مباراته الأخيرة في البريميرليج بفوز عريض بثلاثية نظيفة في شباك ويست بروميتش، في الوقت الذي يُعاني فيه من بعض الغيابات.

وحل فريق استون فيلا والمحترف ضمن صفوفه المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ضيفا علي وست بروميتش، أمس الأحد، في تمام الساعة التاسعة والربع على ملعب ذا هاوثورنس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الانجليزي.

غياب تريزيجيه

ورغم غياب نجم الفريق محمود تريزيجيه، عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة في وجهه وكذلك إصابة في اوتار الركبة، وجلوس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء، إلا أن الفريق عبر المباراة بثقة كاملة.

تمكن أنور الغازي نجم الفريق افتتح أنور الغازي التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف بيرتراند تراوري النتيجة لـ وست بروم في الدقيقة 84.

أهداف استون فيلا

وأحرز الغازي الهدف الثالث لـ فيلا في الدقيقة 88 من ضربة جزاء مؤمنًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 22 في المركز التاسع، وتوقف رصيد وست بروميتش عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر.

وأعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون، في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون، في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل أستون فيلا لمواجهة وست بروميتش كالآتي:

في حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، كورتني هوس، تايرون مينجز، مات تارجيت.

خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، أنور الغازي، واتكينز.

خط الهجوم: تراوري، جريليش

ومن المتوقع غيابه لبضع اسابيع اخري .

ويسعى فريق استون فيلا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل امام بيرنلى الجولة الماضية وتعرضة لعدة خسائر .

والمفاجأة أنه من المتوقع أن يغيب محمود تريزيجيه غيابه لبضع اسابيع اخري .

ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت معظم مباريات الجولة الـ 14 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي مبارتين تقامان مساء اليوم الإثنين بين بيرنلي وولفرهامبتون ومباراة تشيلسي مع ويست هام يونايتد.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ب31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يملك 27 نقطة، وحل مانشستر يونايتد ثالثا برصيد 26 نقطة.

وجاء جدول ترتيب مبارايات الدوري الإنجليزي بعد نهاية مبارايات الأحد كالاتي:

1- ليفربول 31 نقطة

2- ليستر سيتي 27 نقطة

3- مانشستر يونايتد 26 نقطة

4- ايفرتون 26 نقطة

5- توتنهام 25 نقطة

6- ساوثهامبتون 24 نقطة

7- مانشستر سيتي 23 نقطة

8- تشيلسي 22 نقطة

9- أستون فيلا 22 نقطة

10- وست هام يونايتد 21 نقطة

11- ولفرهامبتون 20 نقطة

12- نيوكاسل 18 نقطة

13- كريستال بالاس 18 نقطة

14- ليدز يونايتد 17 نقطة

15- أرسنال 14 نقطة

16- برايتون 12 نقاط

17- فولهام 10 نقاط

18- بيرنلي 10 نقاط

19- وست برومتش ألبيون 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 2 نقطة