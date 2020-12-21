مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة 3 مواجهات قوية تجمع كلا من البنك الأهلى أمام الإنتاج الحربي والجونة أمام الإسماعيلى والمصرى مع أسوان .
تبدأ لقاءات اليوم بمواجهة قوية تجمع البنك الأهلى أمام الإنتاج الحربي بملعب الشرطة قى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا فى مباراة متكافئة بين الفريقين الباحثين عن تحقيق أول فوز لهم فى الموسم الجارى بعد تعادل البنك فى المباراة الأولى أمام وادى دجلة بهدف ، وخسارته فى المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا ، وفى المقابل تلقى الإنتاج الحربي خسارة أمام سيراميكا فى الجولة الأولى وتعادل مع الإسماعيلى فى المباراة الثانية.
وفى ملعب الجونة ، يدخل الإسماعيلى فى مباراة قوية عندما يلتقى مع الجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء ويبحث أيضا الفريقان عن الفوز الأول لهم فى ادلروى بعد تعادلهما فى الجولة الأولى والثانية .
ومن المقرر أن تذاع المباريات الثلاث عبر قناتى أون تايم سبورت 1 و أون تايم سبورت 2 .
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