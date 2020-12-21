أزمة عنيفة تهدد عدم إقامة مباراة الزمالك وبطل التشاد | تفاصيل

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : " من الممكن عدم إقامة مباراة الزمالك وبطل التشاد بسبب الأمة التي تلاحق الأخير من جانب السفر للقاهرة ".
وتابع: " هناك أزمة بين الإتحاد التشادي ووزير الرياضة التشادي مما قرر الأخير تعطيل سفر بعثة فريق جازيللي التشادي إلى القاهرة ، وهناك مناوشات في الأمر بين الثنائي ".
وأختتم : " اعتقد أن الفريق لن يأتي اليوم في ظل عدم وجود أخبار تخصهم ، واعتقادي الشخصي هو فوز فريق الزمالك بالمباراتين دون لعب ".
ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نظيره جازيللي بطل التشاد يوم 22 من الشهر الجاري الساعة الثانية ظهرًا على ملعب بترو سبورت في إطار ذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا .
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