مقابل 2.5 مليون يورو.. الزمالك يرفض عرضًا فرنسيًا لـ مصطفى محمد | تفاصيل

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : " الزمالك رفض عرض من أحد الأندية بالدوري الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الحالية مقابل 2.5 مليون يورو".
وتابع : " مصطفى محمد على الأقل حاليًا يساوي 10 مليون يورو ، بالتأكيد الأرقام قلت هذه الفترة وقد يساوي 6 أو 7 مليون يورو ".
وأضاف : " الزمالك محتاج مصطفى محمد الفترة القادمة في كل البطولات ومن الصعب رحيله عن النادي في الوقت الحالي ".
وأختتم : " يوسف أوباما جدد لنادي الزمالك رغم وجود عرض سعودي ، أرجو إظهار تلك العروض لأن لو هنالك عروض بتكون واضحة عكس الوضع الحالي ".
ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نظيره جازيللي التشادي ، على ملعب بترو سبورت ، في إطار ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا .
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