مقابل 2.5 مليون يورو.. الزمالك يرفض عرضًا فرنسيًا لـ مصطفى محمد | تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الزمالك رفض عرضا من أحد الأندية بالدوري الفرنسي لمصطفى محمد مهاجم الفريق مقابل 2.5 مليون يورو خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : " الزمالك رفض عرض من أحد الأندية بالدوري الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الحالية مقابل 2.5 مليون يورو".

وتابع : " مصطفى محمد على الأقل حاليًا يساوي 10 مليون يورو ، بالتأكيد الأرقام قلت هذه الفترة وقد يساوي 6 أو 7 مليون يورو ".

وأضاف : " الزمالك محتاج مصطفى محمد الفترة القادمة في كل البطولات ومن الصعب رحيله عن النادي في الوقت الحالي ".

وأختتم : " يوسف أوباما جدد لنادي الزمالك رغم وجود عرض سعودي ، أرجو إظهار تلك العروض لأن لو هنالك عروض بتكون واضحة عكس الوضع الحالي ".

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نظيره جازيللي التشادي ، على ملعب بترو سبورت ، في إطار ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا .