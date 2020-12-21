الدوري المصري.. 3 مواجهات نارية في افتتاح الجولة الثالثة اليوم

تبدأ لقاءات اليوم بمواجهة قوية تجمع البنك الأهلى أمام الإنتاج الحربي بملعب الشرطة بالعباسية فى مباراة متكافئة بين الفريقين الباحثين عن تحقيق أول فوز لهم فى الموسم الجارى بعد تعادل البنك فى المباراة الأولى أمام وادى دجلة بهدف ، وخسارته فى المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا ، وفى المقابل تلقى الإنتاج الحربي خسارة أمام سيراميكا فى الجولة الأولى وتعادل مع الإسماعيلى فى المباراة الثانية .
وفى ملعب الجونة ، يدخل الإسماعيلى فى مباراة قوية عندما يلقتى مع الجونة ، ويبحث أيضا الفريقان عن الفوز الأول لهم فى الدوري بعد تعادلهما فى الجولة الأولى والثانية .
وفى ختام مباريات اليوم ، يلعب المصرى مع أسوان بملعب برج العرب فى مباراة من المتوقع أن تكون قمة فى القوة والإثارة فى ظل بحث المصرى عن تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعد أن كان تعادل أمام الجونة والإسماعيلى فى الترتيب ، بينام يبحث أسوان عن مواصلة عروضه المميزة فى الدورى هذا الموسم بعد أن كان تمكن من الفوز فى المباراتين الماضيتين .
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