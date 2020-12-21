الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فور وصولها إلى النيجر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فور وصولها إلى النيجر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على الاتصال بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ للاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم فور وصولها إلى النيجر؛ لخوض مباراة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.
وقال عبد الحفيظ إن الكابتن الخطيب حرص على متابعة أخبار الفريق، والاطمئنان على حالة اللاعبين وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، متمنيا السلامة لكافة أفراد البعثة، وأن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مستهل مشواره بالبطولة التي توج بلقبها للمرة التاسعة.
وكان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب قد قام بتكليف سيد عبدالحفيظ بتولي رئاسة البعثة بدلا من محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا.
ووصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة نيامي مساء أمس الأحد، فيما يخوض الفريق مرانه الأول اليوم؛ استعداداً للمباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء على استاد الجنرال «سيني كونتشي» في العاصمة نيامي.