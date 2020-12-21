نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فور وصولها إلى النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على الاتصال بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ للاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم فور وصولها إلى النيجر؛ لخوض مباراة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ إن الكابتن الخطيب حرص على متابعة أخبار الفريق، والاطمئنان على حالة اللاعبين وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، متمنيا السلامة لكافة أفراد البعثة، وأن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مستهل مشواره بالبطولة التي توج بلقبها للمرة التاسعة.

وكان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب قد قام بتكليف سيد عبدالحفيظ بتولي رئاسة البعثة بدلا من محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة نيامي مساء أمس الأحد، فيما يخوض الفريق مرانه الأول اليوم؛ استعداداً للمباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء على استاد الجنرال «سيني كونتشي» في العاصمة نيامي.