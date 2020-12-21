عبدالحفيظ: الأهلي يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة وهدفنا الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في بداية مشواره بالنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا وذلك عندما يحل ضيفا بعد غدٍ الأربعاء على فريق سونيديب بطل النيجر في العاصمة نيامي.

وأوضح عبدالحفيظ أن الأهلي لديه طموحات كبيرة نحو التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، وهو ما يمنح اللاعبين دوافع قوية يسعى الجميع إلى ترجمتها بصورة عملية من خلال نتائج قوية في البطولة.

وأضاف أن الأهلي يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة، بعدما قام مجلس إدارة النادي بتوفير طائرة خاصة ساهمت في تقليص ساعات السفر، إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع المنافس باحترام شديد، وهناك ثقة كبيرة في شخصية وقدرات لاعبي الأهلي، رغم وجود غيابات عديدة، بعد غياب بيتسو موسيماني المدير الفني، وثلاثي الفريق؛ عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة عن الرحلة مع الفريق؛ بسبب فيروس كورونا، مشدداً على أن اللاعبين لديهم ما يكفي من الدوافع لتقديم عرض قوي رغم الظروف الراهنة.