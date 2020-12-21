الأهلي يجري مسحة طبية بفندق الإقامة بمدينة نيامي عاصمة النيجر

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أحمد جودة - القاهرة - يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم الاثنين بفندق الإقامة بمدينة نيامي عاصمة النيجر.
ويجري فريق الكرة بالأهلي المسحة الطبية قبل مواجهة سونيديب، بطل النيجر المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.
ويفتقد الأهلي جهود الثلاثي عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة بعدما أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الفريق في القاهرة يوم السبت الماضي إيجابية العينة الخاصة بهم.
وتضم بعثة في النيجر ٢١ لاعبا هم :
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.