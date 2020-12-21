الأهلي يجري مسحة طبية بفندق الإقامة بمدينة نيامي عاصمة النيجر

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أحمد جودة - القاهرة - يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم الاثنين بفندق الإقامة بمدينة نيامي عاصمة النيجر.

ويجري فريق الكرة بالأهلي المسحة الطبية قبل مواجهة سونيديب، بطل النيجر المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ويفتقد الأهلي جهود الثلاثي عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة بعدما أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الفريق في القاهرة يوم السبت الماضي إيجابية العينة الخاصة بهم.

وتضم بعثة في النيجر ٢١ لاعبا هم :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.