الأهلي يخوض تدريبه الأول في نيامي اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الأول في نيامي اليوم الاثنين على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة المرتقبة أمام سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريبه اليوم على ملعب المباراة في الرابعة والنصف بتوقيت النيجر الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ حيث لن يتمكن من التدريب على نفس الملعب غدا الثلاثاء وهو اليوم الذي يسبق المباراة بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

ويتدرب الفريق الجزائري اليوم على نفس الملعب في الثالثة والنصف بتوقيت النيجر الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة يليه مباشرة تدريب الأهلي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النيجر بطائرة خاصة، مساء أمس الأحد، حيث استغرقت الرحلة ما يقرب من ٦ ساعات وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعبين فور الوصول إلى مدينة نيامي على أن يكون المران الأول للأهلي في النيجر عصر اليوم.