كشف نادي جازيللي التشادي عن رفض وزير الرياضة سفر الفريق للقاهرة لخوض مباراته أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.
وتواصل دوت الخليج مع نادي جازيللي التشادي لمعرفة موقفهم من السفر للقاهرة، وجاء ردهم من خلال إيميل رسمي كالآتي: وزير الرياضة لا يريد أن نسافر للقاهرة لأنه سحب السلطة من اتحاد اللعبة وهو المتحكم في سفر الأندية للخارج، وهو يرفض ذلك الأمر بسبب الحالة الوبائية."
وأضافوا:" سنقوم بإخطار الكاف بهذا الأمر بغض النظر عن إرادتنا."
وتعذر سفر بعثة جازيللي التشادي للقاهرة من أجل خوض المباراة أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطل تشاد لـ دوت الخليج: لا نستطيع السفر للقاهرة بسبب وزير الرياضة وسنخطر الكاف بموقفنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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